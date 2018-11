Ospite a Verissimo, il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, parla del suo ruolo da dirigente in società.



"È un'altra vita, diversa dal campo. Volevo conoscere un nuovo aspetto del calcio e avere una visione più ampia. Mi piace molto questa cosa, mi sta arricchendo come persona e spero di lasciare la mia impronta anche come dirigente. Non ho mai sentito il desiderio di fare l'allenatore e anche mia moglie mi ha detto che il mio profilo è più adatto per una figura dirigenziale".