Ausilio e Marotta lavorano ininterrottamente con la missione di rimpiazzare al meglio due pezzi da novanta come Hakimi e Lukaku. Ma se sulla fascia destra sembra essere Dumfries il favorito numero uno, in attacco c’è ancora qualche valutazione in corso da parte dei nerazzurri, che stanno considerando diversi profili.



I PREFERITI - Vlahovic è una storia a sè, l’Inter ci ha provato ma per adesso Commisso non vuole sentirci. I nerazzurri hanno virato verso Zapata ma la trattativa con l’Atalanta si preannuncia lunga e tortuosa e allora ecco perché da viale della Liberazione si tutelano con un paio di alternative al colombiano.



IL NOME A SORPRESA - Una è Joaquín Correa, calciatore che Inzaghi stima e conosce tantissimo. Nelle ultime ore, però, avanza anche la candidatura di Moise Kean, idea che ha iniziato a prendere piede durante i discorsi che Raiola e l’Inter avevano intrapreso per Dumfries. L’attaccante vorrebbe rientrare in Italia e giocare con continuità, i nerazzurri hanno Zapata nel mirino, ma se Percassi tentennasse eccessivamente e se Raiola presentasse Kean come una grande occasione, allora sì che l’Inter potrebbe accelerare le pratiche.