Una vittoria contro il Lugano, un ko contro il Sion, e ora la terza prova da affrontare per Luciano Spalletti e la sua Inter. Allo stadio "Arena Garibaldi-Romeo Anconetani" di Pisa, la squadra nerazzurra attende il passato del suo allenatore, quello Zenit San Pietroburgo con cui Spalletti ha vinto due campionati russi, una coppa di Russia e una Supercoppa.



Out Nainggolan per un problema al quadricipite, out Karamoh per un ginocchio in disordine, saranno Lautaro Martinez e Mauro Icardi. Inizio gara alle 21, con l'Inter che vuole risposte più convincenti rispetto al ko contro il Sion. La partita sarà visibile sull'account Twitter del club nerazzurro.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



INTER (4-3-2-1): Handanovic, D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Dalbert, Gagliardini, Asamoah, Politano, Borja Valero, Candreva, Icardi.



ZENIT (4-4-2): Lunev, Nabiullin, Mevlja, Ivanovic, Anyukov (c), Paredes, Noboa, Shatov, Rigoni, Driussi, Dzyuba.