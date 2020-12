L'eliminazione dalla Champions League cambia il mercato invernale dell'Inter. Secondo il Corriere dello Sport, a gennaio non ci saranno nuovi acquisti. Anzi, per ridurre il monte ingaggi verranno ceduti alcuni calciatori anche in prestito come Vecino, Nainggolan ed Eriksen. Inoltre potrebbe partire un difensore, ma anche l'attaccante Pinamonti. Conte continua a ritenere che a centrocampo manchi un Kantè, ovvero un mediano con caratteristiche di rottura, e che là davanti ci vorrebbe sempre un vero vice-Lukaku.