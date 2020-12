La prossima finestra di mercato sarà all'insegna dell'austerity, complice il delicatissimo momento economico attraversato da tutte le società calcistiche mondiali per effetto della pandemia, ma Suning non ha intenzione di ridurre il proprio impegno per riportare in alto l'Inter. Il presidente Steven Zhang è al lavoro da diverse settimane per individuare nuovi partner commerciali disposti a investire nel club nerazzurro, in primis quel main sponsor che dovrà raccogliere l'eredità di Pirelli a partire dalla prossima stagione.



ACCORDO VICINO? - Secondo quanto rivela La Repubblica, arrivano delle indiscrezioni direttamente dalla Cina sul possibile accordo tra Suning e il colosso immobiliare Evergrande, che ha recentemente dirottato i propri investimenti sulla produzione di macchine elettriche di lusso. Hengchi, questo il nome del marchio che farà il suo debutto sul mercato nel 2021, può rappresentare la svolta in casa Inter dopo ben 26 anni di collaborazione col gruppo Pirelli.