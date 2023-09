si prepara alla prima in. La squadra di, inclusa nel gruppo D del torneo, insieme a, vuole ripetere la cavalcata della passata stagione e provare a dare un esito diverso alla delusione di. Prima di scendere in campo però i nerazzurri hanno definito tutti i dettagli, anche quello – di certo non marginale per i calciatori – deiDi comune accordo tra dirigenti e giocatori, si è scelto diSolo pochi mesi fa infatti i grandi risultati europei hanno fruttato circaD’altronde, come riporta Gazzetta.it, gli uomini di Inzaghi, a furia di vittorie, avevano portato. Era previsto inoltre unin caso di vittoria della coppa, sfumata per la rete di. Insomma, squadra che vince non si cambia e neanche i premi.Anche in questa stagione,La società ha già comunicato che tale incasso sarà devoluto a Lautaro e compagni qualora riuscissero aE poi? Nella passata stagione fu lo stessoa voler premiare i giocatori e a riferirlo loro di persona. In questa invece sono stati programmati i bonus solo per gli ottavi. Quando, e se, i nerazzurri passeranno al prossimo step allora sarà tempo di rinegoziare, magari a cifre più alte. Se quello di qualche mese fa era stato uninatteso, quest’anno l’Inter si presenta all’inizio della competizione con rinnovata fiducia e voglia di confermarsi. La finale dinon è più un’utopia.