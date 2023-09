Il primo derby nella storia in cui Inter e Milan arrivano appaiate in solitaria in vetta alla classifica non vedrà la dirigenza dell'Inter al gran completo in tribuna. Il presidente Steven Zhang, infatti, continuerà a rimanere lontano dalla squadra e dall'Italia e non sarà presente a San Siro.







LONTANO DA 1 MESE E MEZZO - Il numero 1 di Suning e dei nerazzurri nelle ultime settimane ha spaziato fra Cina e Stati Uniti con impegni di lavoro che, inevitabilmente, vanno oltre il rapporto diretto con la società milanese. L'ultimo appuntamento pubblico in presenza con la rosa e lo staff dell'Inter è quindi datato 30 luglio 2023 quando Inzaghi e la squadra erano impegnati nella tournée in Giappone per l'Inter Japan Tour.





NON VUOLE ABDICARE - Da allora silenzio radio sia per quanto riguarda il suo ritorno in Italia, sia per quanto riguarda il futuro del club. Le smentite sulla volontà di cedere il club sono arrivate solo tramite le parole dell'imprenditore Zilliacus a cui Zhang ha detto espressamente di no, ma con il prestito da 175 milioni di euro più interessi da parte di Oaktree da saldare al 30 giugno 2024 e con le quote del club in pegno al fondo USA,