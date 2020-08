La presenza di Zhang fa bene all'Inter. Il presidente nerazzurro non trattiene la gioia e a fine gara festeggia come il primo dei tifosi. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“In una serata così, che dà tutto un altro spessore alla rivoluzione della scorsa estate e a questa infinita stagione non c’è spazio per le distanze, reali o azzerabili che siano, fra il tecnico e la società. Steven Zhang, tornato al fianco della squadra dopo mesi di lontananza forzata, dopo il match a bordo campo festeggia, felice come il primo tifoso. Si fa un selfie con la squadra, si gode il momento, pregusta la prima finale della sua gestione, posta sui social: «Tifosi, in finale tutti insieme. Andiamo!». E già prima del match l’a.d. Marotta aveva provato a svuotare l’attesa per il confronto col tecnico di fine stagione: «Quello che è successo sono dinamiche normali in un gruppo sportivo, ma è tutto assolutamente dimenticato. La presenza di Zhang fa sentire la vicinanza della proprietà». Problemi? Mai avuti. Solo complimenti: «Conte allena questo gruppo da un solo anno - continua Marotta -, non ci può essere futuro migliore, con le giuste opportunità che il mercato può offrire». Il “futuro migliore” arriverà già venerdì?”