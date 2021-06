In casa Inter c'è un concetto chiarissimo: i soldi per il prossimo mercato dovranno necessariamente arrivare dalle cessioni. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come durante la cena di ieri sera, Zhang abbia ulteriormente chiarito la questione al nuovo tecnico, Simone Inzaghi.



“Anche ieri Zhang gli ha ribadito che i soldi da investire sui nuovi acquisti dovranno arrivare dalle cessioni o risparmiando gli ingaggi dei giocatori che non rientrano nel progetto. Tale concetto gli era già stato illustrato al momento del suo ingaggio ed era stato approfondito, alla ricerca di soluzioni tecniche interessanti, nel corso del summit pomeridiano di mercato alla Pinetina con l'ad Marotta e il ds Ausilio”.