In giornata odierna l'assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio dell'Inter e il presidente nerazzurro, Steven Zhang, ha voluto rivolgere un pensiero che guarda al futuro, verso la nuova generazione di tifosi.



“Lo sforzo principale deve essere rivolto a rendere il calcio più vicino alle nuove generazioni di tifosi: il calcio ha grande bisogno di innovazione, di internazionalizzazione, ed è importante riconoscere la necessità di un rinnovamento generazionale per quanto riguarda il pubblico e il modo in cui il prodotto calcio viene offerto. A competere per occupare il tempo libero dei giovani ci sono videogiochi, social media, serie tv in streaming, è sempre più difficile che i ragazzi scelgano di dedicare 90 minuti ad una partita. Ed è qui che si inseriscono le più importanti opportunità di sviluppo. Diversificare e innovare il prodotto calcio, rivolgendosi a target giovani e mercati internazionali, a cui dedicare dei format nuovi per le competizioni”.