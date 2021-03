C'è clima di tensione tra l'Inter e il sindaco di Milano, Beppe Sala. Un contrasto generato dalla questione stadio e da alcune dichiarazioni rilasciate dal primo cittadino, che hanno irritato Zhang. Questa la ricostruzione del Corriere della Sera.



“L’Inter non ha nessuna intenzione di abbandonare il progetto del nuovo stadio, anzi la volontà è proseguire, insieme al Milan, l’iter amministrativo e portarlo a compimento il prima possibile. L’irritazione del club per l’uscita di Sala è esplosa in tutta la sua durezza proprio perché le parole erano totalmente inattese. C’è stata sempre massima trasparenza, oltre a un rapporto definito collaborativo dalla società di Viale della Liberazione. L’Inter ritiene l’uscita di Sala un’invasione di campo, una scomposta entrata a gamba tesa, poiché le condizioni non sono cambiate. Osservazioni «irrilevanti rispetto all’attuale iter amministrativo del progetto», ha specificato ruvido il club nerazzurro”.