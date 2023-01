Il presidente dell'Inter Steven Zhang ha parlato a Mediaset dopo la vittoria della Supercoppa Italiana contro il Milan:



"Vincere il derby e farlo alzando una coppa è sempre emozionante, è una grande ricompensa per tutti noi e il coronamento di un progetto iniziato sei anni fa. Io il quarto presidente più vincente della storia dell'Inter? E' stato un viaggio indimenticabile, devo ringraziare chi sta percorrendo questa strada fantastica con me. Il futuro? Guardando al passato, abbiamo fatto la cosa giusta. Finché sarò presidente, i tifosi possono star sicuri che il nostro focus sarà vincere come club. La rimonta sul Napoli? Tutto può succedere, il cammino è lungo sia in campionato sia in Champions, noi puntiamo al meglio".