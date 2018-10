ve lo aveva anticipato ( LEGGI QUI ) e ora arrivano sempre più conferme su quello che potrebbe a tutti gli effetti essere il futuro di. L'amministratore delegato uscente dellanon ha alcuna intenzione di fermarsi, si sente un dirigente da top club ed é disponibile a prendersi la propria rivincita con un top club italiano. Vi abbiamo raccontato come la preferenza del dirigente varesino fosse per la città di Milano e di come, frae Milan, sia la prima la meta a cui Marotta non direbbe di no.L'incontro fra le parti, allora, non era ancora avvenuto, ma il feeling fra l'Inter e Marotta si era già instaurato. Ora, come riportato da Tuttosport,, figlio del patron Zhang Jindong e uomo di Suning nell'Inter, ha incontrato di persona l'ex ad bianconero e si é convinto al 100% della bontà dell'operazione.Al dirigente è stato proposto dalla FIGC anche il ruolo di direttore di Club Italia, ma l'avventura in un club lo affascina ancora troppo.Un club e che club, quello che, con una direzione ben decisa sta mirando a ritornare grande per competere con la Juventus, creatura di Marotta, in campo italiano e internazionale. Secondo il Corriere dello Sportcon totale libertà di manovra. Zhang è convinto che con Marotta si possa ottenere quel salto di qualità definitivo per portare l'Inter in alto e l'affare è destinato a chiudersi salvo sorprese dell'ultimo minuto.