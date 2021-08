Basta cessioni, almeno in questa sessione di mercato. Il presidente dell'Inter, Steven Zhang ha rassicurato in questi giorni i dirigenti Marotta e Ausilio che da tempo hanno manifestato il proprio malumore davanti alla scelta di non rispettare i patti di inizio estate con la cessione di Lukaku. Secondo il Corriere della Sera al momento non verranno prese in considerazione offerte, neanche per Lautaro Martinez.