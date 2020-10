Anche il presidente dell'Inter Steven Zhang è intervenuto al convegno Sportlab e ha manifestato i propri propositi per questa stagione e quelle a venire: "Dobbiamo cercare di vincere, o comunque impegnarsi per giocare al meglio: occorre una società stabile, risultati finanziari e un'ottima organizzazione. Rendere felici chi ci guarda e dare energia positiva con risultati in campo e finanziari sono le chiavi. Questo è stato il nostro lavoro negli scorsi tre anni e lo sarà per i prossimi 10, 20 anni, forse per sempre. Abbiamo mostrato al mondo che abbiamo l'abilità per competere al massimo livello, sono felice di avere messo insieme un gruppo di persone nello spogliatoio e fuori che crede nel progetto. Tutti devono collaborare per raggiungere questo scopo, tutti sanno che è l'obiettivo".



Sulla Superlega: "Sono sempre a favore all’idea di migliorare ed evolvere le nostre competenze e prodotti. Dobbiamo analizzare la situazione attuale e il lavoro dopo la pandemia. Vogliamo assicurarci di offrire prodotti competitivi. Rendere i prodotti internazionali aiuterà ulteriormente la nostra offerta. Credo fermamente nella validità di questa idea e offriremo prodotti sempre più evoluti e competitivi".