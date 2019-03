Intervenuto ai microfoni di Sky, il presidente dell'Inter, Steven Zhang, parla del derby vinto contro il Milan.



“Il derby è sempre speciale, questo è stato straordianario. Voglio congratularmi con squadra e allenatore perché non eravamo in grande condizioni fisiche ma abbiamo lottato, spinto e cercato di vincere. Abbiamo meritato la vittoria. I calciatori sono stati sul pezzo perché non era facile giocare dopo due giorni in questo modo, significa che ci stiamo allenando bene perché altrimenti non avremmo avuto questa risposta dal punto di vista fisico. Icardi? L’Inter è sempre l’Inter e noi dobbiamo portare in campo e tra i tifosi sempre energie positive. Se portiamo energie positive le cose poi vanno bene. Vogliamo dimostrare a tutti che abbiamo voglia di lottare sempre, questo è il significato dello sport”.