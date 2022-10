Il presidente dell'si è presentato ai microfoni di Sky Sport per festeggiare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League: "Questo traguardo significa che il nostro allenatore e giocatori stanno facendo molto bene.abbiamo visto un miglioramento di questa squadra e di questo club."INZAGHI TOP - "Vediamo che l'allenatore è un top coach, resiliente difronte alle difficoltà. Abbiamo visto davvero la qualità della nostra squadra e dell'allenatore per passare in un girone così.""Ogni estate, ogni anno tutti vedono che cerchiamo di migliorare la rosa. Anche quest'anno abbiamo fatto del nostro meglio per rendere la squadra più competitiva. E' incredibile, lo conosciamo tutti molto bene"Penso che negli ultimi 2-3 anni la società è stata al centro di queste speculazioni. Dobbiamo concentrarci,. E' la prova del lavoro che abbiamo fatto, tutti noi, tutti insieme e nessuno poteva immaginarlo 6 anni fa.""Penso che i tifosi dell'Inter e tutti noi desideriamo solo il meglio. Vorremmo che tutti nel club e intorno al club facessero di più per migliorare m. Ogni anno abbiamo fatto sempre di più e siamo migliorati. Non ci accontentiamo mai, a"Dedico la qualificazione ai tifosi, se lo meritano, tutte le persone che ci sostengono e magari a volte ci criticano ma vogliono il bene del nostro club. Poi sicuramente le persone che lavorano qui e la mia famiglia che mi supporta."