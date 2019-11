Steven Zhang, presidente dell'Inter, incontra Luigi Di Mario, Ministro degli Affari Esteri, all'interno del padiglione italiano a Expo, con il club nerazzurro che ha deciso di rinnovare la partecipazione al China International Import Expo. Queste le parole del club numero 1: "Inter è uno dei simboli italiani più importanti: rappresenta Milano e l’Italia e coinvolge milioni di fan in tutto il mondo. Questo è vero in particolare in Cina, dove siamo tra i club più seguiti. Il calcio è essenziale per la creazione di una proficua connessione culturale e commerciale tra i nostri paesi".