Altri problemi per Steven Zhang. Un gruppo di banche cinesi, capeggiate da China Construction Bank, ha chiesto l’annullamento della delibera del Cda del 18 febbraio 2019,: “sebbene conduca una vita più che agiata, guidando veicoli lussuosissimi, indossando orologi di grande valore e festeggiando in locali esclusivi”. Il motivo?(poco più di 250 milioni di euro, quando venne presentata la richiesta)L'udienza è slittata dal 14 novembre prossimo all’8 marzo 2023.Secondo Repubblica le banche cinesi chiedono, in base l’articolo 2901 primo comma del codice civile, “la declaratoria di inefficacia della delibera del Cda dell’Inter del 18 febbraio 2019”. La tesi è che la rinuncia al compenso di presidente da parte di Steven Zhang vada annullata perché “arreca pregiudizio alle ragioni creditorie di tutti i suoi creditori”. Zhang sarebbe un garante fittizio proprio perché ha deciso di rinunciare allo stipendio, mentreIl ruolo determina infatti “l’insorgere del diritto al compenso: lo stesso statuto della società Fc Internazionale, all’articolo 10.8, non prevede l’incarico a titolo gratuito”.e che nel caso specifico abbia reso “impossibile o comunque significativamente problematica e certamente più difficoltosa” la riscossione del credito delle banche cinesi, si fa leva sulla perizia affidata a un commercialista e revisore contabile.