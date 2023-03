Il presidente dell'Inter Steven Zhang ha commentato la qualificazione dei nerazzurri ai quarti di finale di Champions League dopo il pareggio sul campo del Porto: "Dopo tanto lavoro, tanti sacrifici, siamo tra le prime otto in questa importante competizione. In questi anni il gruppo ha lavorato tanto per arrivare a questo traguardo. Noi siamo davvero contenti e questo passaggio del turno ci motiva per fare ancora meglio. Il nostro obiettivo è andare avanti così, continuare a competere ad alti livelli e questo è il risultato migliore per farlo",



Poi a Sky: "Il Milan ai quarti? Mi ha regalato grandi emozioni il derby, mi piacerebbe".