Il presidente dell', è intervenuto a Dazn durante i festeggiamenti per il 19esimo scudetto a San Siro, dopo la vittoria sull'Udinese: "E' un momento speciale, una sensazione speciale. Non solo per quello che abbiamo vissuto quest'anno, tutto il lavoro, le difficoltà, ma per quello che abbiamo fatto negli ultimi cinque anni da cui sono qui. Ed bellissimo poter condividere con i tifosi tutto quanto.Quando abbiamo realizzato che potevamo vincere lo scudetto? Ad essere onesti, all'inizio della stagione, dal primo allenamento. Ho parlato con un po' di persone e detto che potevamo vincere. Ci sentivamo forti, ma il momento decisivo è stato nella vittoria contro la Juventus, a fronte di una grandissima partita. Lì secondo me si è capito il percorso di crescita della squadra.Cosa è cambiato in questi cinque anni di gestione Suning? Prima devo ringraziare tutte le persone che mi hanno supportato in questi cinque anni all'interno della società. Siamo arrivati in Europa e avevamo l'obiettivo di portare un trofeo importante a questo club e ce l'abbiamo fatta. Non solo mister e squadra, voglio ringraziare tutti quanti nella società e voglio condividere la gioia con tutti loro".- A Sky Sport, poi,ha aggiunto: "Quanto è stato importante? Ha spinto tutti noi verso l'obiettivo, non solo i giocatori. Lui è un grande motivatore, oggi l'obiettivo è stato raggiunto anche e soprattutto grazie a lui. Messaggio ai tifosi dopo lo scudetto? Siamo arrivati in Europa cinque anni fa sognando di vincere un titolo importante e ce l'abbiamo fatta. La speranza è che questa gioia e questa energia positiva possa continuare per cent'anni".