L'Inter agli ottavi di Champions? Un traguardo importantissimo per i conti del club che si assicurano introiti di alto livello e permetteranno al club di gestire le utlime due gare del girone con maggior serenità. Certo il primo posto assicurerebbe un sorteggio più agevole per il primo turno della fase a eliminazione diretta e quindi introiti più alla portata anche nel futuro, ma nell'immediato la società di Viale della Liberazione può sorridere e con essa anche la squadra allenata da un Simone Inzaghi che si sta prendendo delle soddisfazioni importanti.



PRIMO PREMIO PAGATO - Fra i fattori che portano la squadra a sorridere c'è anche il primo premio stagionale che Steven Zhang si è ritrovato a dover pagare. Il patron ha chiamato la squadra dopo la vittoria col Salisburgo per complimentarsi con tutti i protagonisti, ma le celebrazioni non bastano. Dal punto di vista economico la squadra ha ottenuto, secondo quanto riportato dalla Gazzetta, il premio da 2 milioni di euro previsto dagli accordi collettivi per aver raggiunto il primo risultato stagionale.