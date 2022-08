Mentre l’Inter strappava in extremis i tre punti a Lecce, conil presidente, insieme ad altri amatori. Raduno per appassionati di motori, sicuramente più chic rispetto alla bolgia del Via del Mare, dove si esibivano i nerazzurri. Niente di clamoroso, ma è sicuramente singolare il fatto cheoscillando l’indice tra chenedi e casonsei.- Forse anche per questo negli ultimi giorni Inzaghi sta battendo con insistenza sullo stesso concetto, preoccupato dal fatto che al di là delle promesse,“La squadra deve rimanere questa”, ha rimarcato il tecnico nerazzurro dopo la vittoria di Lecce, lo aveva già evidenziato alla vigilia. Un principio troppo importante, perché ne va anche della sua persona.(da Barella a Lukaku, da Lazaro a Eriksen, quest'ultimo a gennaio),: lui, al primo anno, ha dovutoUn processo che rischia di non arrestarsi neanche alla seconda stagione, nonostante le richieste reiterate del tecnico. E a tal proposito sorge spontaneo un quesito:- È chiaro chema ad un allenatore che lo scorso anno ha garantito continuità di risultatiSoprattutto. Inzaghi chiede rispetto, per se stesso e per il gruppo che allena, se Zhang non vuole raccogliere i cocci di una catastrofe annunciata, è meglio che non faccia orecchie da mercante. A mercato chiuso, senza big sacrificati, sarà nuovamente libero di sfrecciare in McLaren per Cortina