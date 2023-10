Steven Zhang non ha intenzione di mollare l'Inter. A testimoniarlo è la scelta fatta dal presidente nerazzurro di rifinanziare il prestito e di farlo, affidandosi a Goldman Sachs. Lo scrive Tuttosport. L'intento chiaro è quello di restare in sella, anche se, spiega il quotidiano, il presidente non ha intenzione di sconfessare Oaktree (con cui è stato concordato il maxi-prestito da 275 milioni in scadenza il 20 maggio 2024 a tassi al 12%). La scelta del nuovo partner è stata fatta tenendo in considerazione diversi fattori, non ultimo i tassi di interesse più convenienti.



APPUNTAMENTO - Il numero uno comunicherà la sua volontà anche all’assemblea dei soci in programma il 26 ottobre, cui parteciperà da remoto. In quell'occasione sarà approvato il bilancio 2022/23, già avallato dal CdA il 26 settembre scorso, con un passivo di 85 milioni, un risultato in netto miglioramento rispetto ai -140 milioni dell’esercizio precedente.