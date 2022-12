Un curioso siparietto è andato in scena al termine della festa di Natale organizzata dall'Inter nella serata di ieri a Milano. Il presidente Steven Zhang ha infatti preso il microfono per un ultimo saluto ai presenti chiudendo con una battuta in inglese auto prendendosi in giro per la mancanza di fondi.







BOTTA E RISPOSTA - "All'uscita lasciate tutti per favore 5 euro sul tavolo. Saranno soldi che serviranno a Piero (Ausilio ndr.) per il mercato invernale". Ha detto il numero 1 nerazzurro. Pronta la replica del ds presente sul palco insieme a lui che, strappandogli il microfono gli ha risposto: "Sono 7 anni che sei in Italia e ancora non parli italiano" con Zhang che accusa il colpo e poi tutti scoppiano a ridere.