Il presidente dell'Inter Steven Zhang ha parlato a Mediaset dopo la conquista della finale di Champions League battendo in semifinale il Milan all'andata e al ritorno:



"Onestamente? Ogni stagione è speciale, ma se mi avessero detto che saremmo andati in finale di Champions avrei faticato a crederci. L'unico che me l'aveva detto è stato Lukaku, non so se per scherzo ma ci ha preso".



PROMESSA - "Quando abbiamo preso l'Inter, sapevamo che ha una storia fatta di trofei. Ragion per cui, conosciamo il suo focus, voglio continuare a fare e a promettere questo ai tifosi".



INZAGHI - "Inzaghi ha una mentalità vincente, è stato bravissimo a portare la squadra sulla strada giusta, in ogni stagione capitano dei momenti di up and down".



FINALE - "Sono due squadre fortissime, ma abbiamo superato un girone con due squadre fortissime allo stesso modo e quindi sono sicuro che sarà una grande partita".



Poi, ai microfoni di Sky, Zhang aggiunge: "Inzaghi sarà l'allenatore dell'Inter per tante stagioni. Ho lavorato con tanti allenatori pur avendo solo 31 anni. Inzaghi è speciale: è molto calmo in ogni tipo di contesto, che si vinca o che si perda resta pacato. Questa è una qualità particolare. E poi è l'unico che non mi chiede mai giocatori".