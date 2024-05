Zhang spera nel finanziatore last minute per l'Inter, ma Oaktree ha già un acquirente: ecco chi

Il Corriere della Sera analizza ilMancano ancora 48 ore prima del passaggio di testimone. Intanto,Dopo l'intesa di Zhang trovata con Pimco per un prestito da 430 milioni di euro, l'operazione è saltata all'improvviso. E c'è il rischio che siano i tribunali a dover decidere in tal senso chi ha ragione e chi torto, se c'è stato ostruzionismo o semplice insolvenza.

oppure non si arrivi davvero a una risoluzione pacifica con il fondo, come auspicato da Zhang. Tutti scenari però che a oggi appaiono piuttosto lontani. Inoltre, come riferisce Il Corriere dello Sport,al quale trasferire le azioni dell'Inter con sostanziale plusvalenza rispetto all'acquisto.