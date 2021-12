Il presidente dell’Inter, Steven Zhang, è pronto a rientrare a Milano e assisterà alla finale di Supercoppa contro la Juventus. L’ultima volta risale alla scorsa estate, quando all’ombra della Madonnina sono andati in scena i festeggiamenti per lo scudetto, poi la ripartenza per Nanchino, dove è stato fermo a lungo anche a causa del rigido protocollo cinese in materia di Covid.



Dopo diversi mesi, quindi, Zhang è pronto a rientrare a Milano e lo farà con un volo proveniente dall’America, dove si trova in questo momento. Molto probabilmente, con l’arrivo del presidente nerazzurro, ci sarà anche l’annuncio del rinnovo della dirigenza, visto che da tempo Marotta, Antonello, Ausilio e Baccin hanno raggiunto l’intesa che li legherà al club nerazzurro fino al giugno del 2024. Dopo la conference-call di Natale, dunque, Zhang si prepara ad incontrare nuovamente la squadra di persona.