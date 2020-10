Presto Pirelli lascerà il proprio ruolo di main sponsor dell'Inter. L'accordo con la società di Marco Tronchetti Provera verrà rivisto in forme minori, ma nel frattempo il presidente Steven Zhang è al lavoro per chiudere un accordo economicamente vantaggioso con l'azienda che ne prenderà il posto non solo sulle maglie della società.



ZHANG IN CINA - Secondo la Gazzetta dello Sport Zhang tornerà nei prossimi giorni in Cina (probabilmente dopo il derby con il Milan, per portare avanti le trattative. Hisense ed Evergrande sono oggi in pole position, ma dovranno garantire almeno 30 milioni a stagione alle casse nerazzurre.