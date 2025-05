Piotr, centrocampista, ha parlato a DAZN prima della gara controVerona nella quale è schierato titolare da Simoneanche in vista del prossimoin Champions contro il. Queste le parole del polacco.Spero di ritrovare al più presto la forma per queste ultime partite di campionato e Champions League cercando di fare il massimo. Stasera sarà molto, non solo per me ma pDobbiamo dareal mister, abbiamo partite importanti e dobbiamo farci trovare pronti. Nodobbiamo cercare diin campionato,

Arrivato da parametro zero dal, oggi rivale per lo Scudetto, il polacco èma è stato spesso frenato dagli. Inzaghi lo ha schierato sia comeche comema mai è riuscito a diventare un titolare fisso di questa squadra né a impensierire il terzetto di base del centrocampo nerazzurro.