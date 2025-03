Inter, Zielinski rischia un lungo stop: quali partite salta

Getty Images

Dura appena tre minuti la partita di Piotr Zielisnki contro il Monza. Il centrocampista dell'Inter, entrato al 70', esce al 73' per un problema al polpaccio. Un problema che, per la dinamica, non lascia spazio all'ottimismo.

LUNGO STOP - In attesa degli esami strumentali, a cui Zielinski si sottoporrà nella giornata di domani, la sensazione, confermata da Sky Sport, è che si tratti di uno stop a medio-lungo termine. Difficile, se non impossibile, vedere il polacco in campo a marzo, proprio quando la stagione dell'Inter sta entrando nel vivo.

QUALI PARTITE SALTA - Per sbilanciarsi sui tempi effettivi di recupero è presto, ma sicuramente salterà le partite contro Feyenoord, Atalanta e Udinese. Probabile, poi, la sua assenza in occasione del derby di andata di Coppa Italia con il Milan del 2 aprile (ritorno il 22 o 23 aprile) e quella successiva di campionato contro il Parma. Se, poi, l'Inter si qualificherà ai quarti di Champions potrebbe saltare l'andata, in programma l'8 o il 9 aprile. Il ritorno sarebbe il 15 o il 16, con Inzaghi che potrebbe riavere il polacco. Nel mezzo anche la partita di campionato contro il Cagliari.

I NUMERI - Terzo infortunio muscolare per Zielinski, che si è fatto male anche durante il ritiro, saltando la prima partita con il Genoa, e a ottobre, saltando la Roma. In totale, finora, 33 partite in tutte le competizioni, di cui 14 da titolare, con due gol, entrambi su rigore contro la Juventus in campionato.