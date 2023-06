Ha usato Twitter Thomas, miliardario finlandese, per rispondere alle indiscrezioni comparse ieri, secondo cui“La gente mi chiede se voglio comprare l’Inter.Ha il mio più profondo- L’imprenditore finlandese starebbe valutando un’offerta per il club come riportato dall’agenzia di stampa Reuters. La corsa della squadra di Inzaghi in Champions League ha dato una forte spinta all'interessamento di Zilliacus. Ied è ora tra i potenziali corteggiatori. Il finlandese è emerso quest’anno anche come potenziale acquirente del, ma ha abbandonato la corsa. I consiglieri fisseranno probabilmente una scadenza per un round finale di offerte per l’Inter nelle prossime quattro settimane, mentre una vera e propria intesa potrebbe essere raggiunta in estate.