L', dopo la stagione dell'anno scorso culminata con la finale di Champions League, ha potuto usufruire di una vetrina importante, che ha messo il club in evidenza a livello internazionale. Tra i profili che più si sono interessati ai nerazzurri - senza mai nascondere la volontà di comprare il club - c'è quello diche vive a Singapore. Diversi gli ammiccamenti indirizzati all'Inter nei mesi scorsi, ultimo dei quali quello arrivato nelle scorse ore con tanto di. Dopo la rinuncia dell'emiro del Qatar ad acquisire il Manchester United in ragione delle alte richieste dei Glazer, Zilliacus gli ha infatti rivolto un tweet con su scritto:. Chiaro il riferimento all'Inter, ribadito anche dall'hashtagin coda al post. Intanto,continua a tenere banco, mentre si avvicinano le date in cui il presidente nerazzurro dovrà dare una svolta alla situazione attuale.Steven Zhang continua a ricoprire la posizione di presidente dell'Inter - ruolo che occupa ormai da 5 anni - e lavora per. Entro quella data il patron nerazzurro è chiamato a restituire al fondo i 275 milioni ricevuti nel 2021, che con gli interessi saliranno a quasi 400 milioni. In caso contrario, sarà proprio Oaktree ad acquisire le quote dell'Inter al posto di Suning. In questo intricato panorama, si fa spazio la possibilità diPartendo da due anni fa - quando Zhang- fino ad arrivare ai più recenti interessamenti, il presidente nerazzurro ha sempre detto "no". Non un rifiuto secco, bensì un "no grazie" ragionato e frutto di incontri e valutazioni, ma pur sempre un "no". Nelle ultime settimane si era fatta avanti la possibilità di vedere, alla corte di Zhang per presentare un'offerta. Una possibilità concreta, che aveva portato addirittura a parlare di una trattativa in fase avanzata, la quale però fino ad oggi non ha trovato conferme, o almeno non ha portato a svolte clamorose. Anche perché rimaneTra battute sui social e reali approcci,di accaparrarsi le quote della società di Viale della Liberazione. In passato - non solo a parole, ma in maniera concreta - Zilliacus aveva provato a farsi avanti,. In quel caso però, l'intenzione del finlandese, per rispetto verso la proprietà Suning di cui ha grande stima,. Il filantropo finlandese è tornato alla carica ieri, tornando a parlare dell'Inter attraverso un tweet di elogio a Zhang, ma sempre con unNon per forza da azionista principale, ma anche da socio. Ed è qui che si fa strada il nome di. Al momento quella di Zilliacus sembra essere solo un'idea buttata lì, vedremo se lo sceicco vorrà cogliere la palla al balzo.