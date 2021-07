Nicolò Barella è un titolare indiscusso della Nazionale. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, parlando del centrocampista dell'Inter.



“Barella non è uno da ballottaggi. Il Barella vero, s’intende. Quello che per Tardelli e Lippi sarebbe stato rivelazione all’Europeo. Fin qui no: un po’ di nervosismo, meno ritmo. Gli ultimi due mesi all’Inter, dopo una stagione straordinaria, erano premonitori: muscoli poco ossigenati dopo mesi di corse senza risparmiarsi mai, trascinando alla Nainggolan per indicare un riferimento emozionale più che tecnico. Di Barella non s’è ancora visto uno “strappo” con tiro, ma il bearzottismo di Mancini lascia pensare che anche contro il Belgio potrebbe essere lui in campo e non Pessina, la vera rivelazione e non solo per i due gol decisivi”.