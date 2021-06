Dopo le ottime prestazioni ai gironi, il centrocampista dell'Inter, Nicolò Barella, ha tirato leggermente il fiato in occasione della sfida degli ottavi contro l'Austria. Questa la pagella che l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha riservato al calciatore nerazzurro.



Barella 5,5: “Qualche insufficienza ci può stare, in questo caso, perché non tutto è andato per il verso giusto in alcuni interpreti e, per una sera, la struttura del gruppo non ha sopperito alla mancanze. All’inizio sembra che, finalmente, Barella faccia rima con Tardelli. Anche il bel tiro parato da Bachmann, ma poi perde colpi e avversari e sembra a corto di fiato. Quando l’Austria prende il sopravvento lui e Verratti non ci sono più ed è giusto che escano. La stagione lunga e faticosissima per Nicolò si fa sentire di più che per altri azzurri”.