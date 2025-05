Intermania: -1 dal Napoli, il rigore non dato a Bisseck sbugiarda chi parla di Marotta League

Redazione Calciomercato

Dalla A alla Z.Fino a due partite fa gli unici a non aver ancora segnato in questa stagione eranoDove, dopo il vantaggio firmato dal polacco arrivato in prestito con diritto di riscatto dalla Roma, il raddoppio lo realizza undopo quello decisivo nel successo di settimana scorsa sul Verona a San Siro.A proposito dicon Roma (135) e Milan (102).

Prima della trasferta di Torino sotto la pioggia,in vista della prossima trasferta contro una squadra allenata da un altro ex calciatore nerazzurro, perdendo due punti probabilmente decisivi per lo Scudetto. A questo punto crescono iQuest'ultimo è soltanto un episodio, che non può essere considerato decisivo ai fini del campionato in un senso o nell'altro. Ma sbugiarda tutti quelli che, sui social, continuano a parlare di

Ma ormai è inutile guardarsi indietro, meglio pensare alle prossime tre gare:. La più bella e importante di tutte, a prescindere da un. Al momento ci sono due ipotesi: far giocare tutte le partite in contemporanea (a parte l'Atalanta se dovesse battere la Roma qualificandosi in Champions League) oppure dividere in due blocchi, il primo domenica pomeriggio con le squadre in lotta per la salvezza (tranne il Parma) e il secondo domenica sera con le squadre in lotta per Scudetto e Champions. In quest'ultimo caso

Se il Napoli vince a Parma e l'Inter perde in casa con la Lazio, la squadra di Conte vincerebbe lo Scudetto con un turno d'anticipo. AltrimentiScudetto in caso di arrivo a pari punti in classifica, visto che poi l'Inter deve giocare contro il PSG in finale di Champions League sabato 31 maggio a Monaco di Baviera in Germania.

Curiosità finale.("Non so se augurarmi che vinca il migliore… Spero vinca chi lo merita di più"): "Non abbiamo il budget di PSG, Bayern o Barcellona, ma con il nostro cuore possiamo giocarcela con tutti. Forse non siamo i più forti, speriamo di dimostrarci i più bravi".