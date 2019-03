OUR GIRLS ARE HERE



Missione compiuta per le ragazze di @coachdelafuente!

17 vittorie in 17 partite!

Level con 5 giornate d'anticipo! #FORZAINTER #InterWomen pic.twitter.com/yAF83RL46T — Inter (@Inter) 24 marzo 2019

L'obiettivo è dichiarato dallo stesso amministratore delegato nerazzurro sin dal suo approdo a Milano: il 13 dicembre, poco più di cento giorni fa. Nel frattempo- Solo dieci giorni dopo l'arrivo di Marotta, il 23 dicembre. Il mese successivo, il 27 gennaio,. Poi il croato resta per mancanza di offerte all'altezza. Altro mese e nuovo caso: il 13 febbraio. Ora, dopo oltre un mese,, anche se la questione non sembra ancora chiusa. Affrontare questi problemi di petto forse ha fatto perdere qualche punto in classifica nell'immediato, ma a medio-lungo termine sarà utilissimo per- Tra un altro centinaio di giorni, il 1° luglio si aprirà la campagna trasferimenti estiva e l'Inter si preannuncia come una grande protagonista del prossimo mercato. Già presoa parametro zero in difesa, il grande sogno per l'attacco è Chiesa, mentre per rinforzare il centrocampo sono nel mirino. Fuochi d'artificio rispetto alle miccette di gennaio. Quando i nerazzurri hanno investito solo una decina di milioni di euro per il prestito di, la recompra die la scommessa. Cifra già coperta in uscita dai riscatti di- Alla Sampdoria prima e alla Juventus poi,. Infinecon 5 giornate d'anticipo dopo aver dominato il campionato con 17 vittorie su altrettante partite: our girls are here.