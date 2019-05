Mal di gol. Il pareggio di Udine conferma le difficoltà dell'Inter a trovare la via della rete. I nerazzurri vantano la seconda miglior difesa della Serie A con 28 gol subiti, soltanto 3 in più della Juventus, ma hanno il sesto attacco con 52 reti segnate. E nel girone di ritorno hanno vinto solo 6 partite su 16. Per avere la certezza di centrare ancora l'obiettivo della qualificazione in Champions League, servono due vittorie nelle ultime tre giornate di campionato. Lunedì sera l'Inter gioca in casa col Chievo ultimo in classifica, poi va a Napoli e chiude ancora a San Siro contro l'Empoli.



Nel frattempo le inseguitrici Atalanta e Roma dovranno vedersela con la Juventus, già campione d'Italia. Prima della trasferta pareggiata a Genova, Ranieri ha ricordato il finale di stagione 2009/2010, quando i tifosi della Lazio tifarono contro la propria squadra allo stadio Olimpico con l'Inter per non favorire i giallorossi nel duello per lo scudetto. Tornando all'attualità ci sono diversi tifosi juventini che sui social network dicono di sperare di perdere proprio contro Roma e Atalanta per cercare di farle arrivare in Champions al posto dell'Inter. Che però, come spiegato in precedenza, è padrona del proprio destino.



In caso di arrivo a pari punti con Atalanta, Roma e Milan, l'Inter sarebbe terza per la classifica avulsa. Champions garantita anche in caso di arrivo a tre con Roma e Milan o con Milan e Atalanta, invece l'Inter finirebbe quinta se arrivasse a pari punti con Atalanta e Roma sempre per la classifica avulsa. E poi c'è il fattore Cristiano Ronaldo, sempre affamato di gol e vittorie.



Intanto il Collegio di garanzia del Coni ha dichiarato inammissibile il ricorso della Juventus sullo scudetto 2005/2006 assegnato all'Inter dall'allora commissario straordinario della Figc, Guido Rossi, dopo lo scandalo Calciopoli.

All'epoca Antonio Conte aveva già appeso le scarpe al chiodo ed aveva iniziato la propria carriera di allenatore come vice di De Canio al Siena. Ora l'ex ct dell'Italia è al centro di un rebus legato al proprio futuro.



Conte è la prima scelta dell'Inter per il dopo Spalletti, ma l'Inter non è la prima scelta di Conte. Che, dopo aver detto no alla Roma, aspetta di capire se Allegri libererà la panchina della Juventus. Le sue ultime parole lo hanno fatto capire seppur non esplicitamente, ma non finisce qui. Infatti il suo doppio gioco rischia di riguardare pure il futuro di Icardi: Conte non lo vorrebbe all'Inter (soprattutto per la frattura con la Curva e parte dello spogliatorio), ma paradossalmente se tornasse a Torino lo accoglierebbe volentieri sposando l'idea di Paratici. In tal caso, il presidente Steven Zhang farebbe bene a mantenere la parola: "Vendere Icardi alla Juve? No!".