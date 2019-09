Prova di forza. L'Inter supera di slancio l'ostacolo Sampdoria ed ottiene il successo numero 6 in altrettanti turni di campionato, tanti quanti i punti raccolti dal Milan... Ora i nerazzurri sono attesi da due grandissime sfide con Barcellona e Juventus. A soli quattro giorni di distanza come nel 2010, l'anno del Triplete capolavoro di Mourinho. Allora la situazione era l'opposta: da calendario veniva prima il derby d'Italia e poi la sfida a Messi, Ibra e Guardiola in Champions League, il grande sogno dopo aver vinto quattro scudetti di fila. Allo stesso modo ora nella testa dei tifosi c'è già la Juve, perché il nuovo sogno è quello di scucire il tricolore ai bianconeri. Conte non la pensa così e si concentra su una partita alla volta.



Dieci anni fa l'attuale allenatore dell'Inter aveva iniziato la stagione senza squadra dopo aver lasciato il Bari in seguito alla promozione in Serie A (virale il video di un tifoso barese che gli disse: "Mourinho in confronto a te è Platinette!"). Alla quinta giornata Conte prese il posto di Gregucci sulla panchina dell'Atalanta, poi lasciata dopo tredici partite, tra cui quella pareggiata con l'Inter a Bergamo. Entrambi gli allenatori erano in tribuna per squalifica. Conte azzeccò i cambi inserendo Tiribocchi e Caserta, autori di gol e assist per l'1-1 dopo il vantaggio segnato da Milito. L'Inter era rimasta in dieci uomini per l'espulsione di Sneijder: doppia ammonizione come Alexis Sanchez sabato a Genova, dove l'Inter ha superato un altro esame di maturità. Promossa anche da Buffon: "Sarà lì con noi fino alla fine".