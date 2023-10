In questi ultimi 5 anni l'amministratore delegato è riuscito nell'impresa di migliorare sia i risultati della squadra, sia i conti della società. Che però restano problematici e inevitabilmente finiscono per influenzare ilanche nella sua ultima intervista:Il discorso ci può stare e infatti il popolo nerazzurro si è ormai abituato (o rassegnato) all'idea: San Siro è praticamente sempre pieno nonostante le: "Ha fatto finta di voler rinnovare il contratto e poi in realtà pensava altro... Ho provato un forte sentimento di delusione. Perché quando un giocatore non rinnova, non va contro la classe dirigenziale o contro il presidente, ma va proprio contro la storia e il valore del club. Ha fatto un torto all'Inter, non alle persone. Avrebbe potuto rinnovare, gli abbiamo proposto tante soluzioni del genere, anche quella di fissare una clausola rescissoria che tutelasse sia lui sia le esigenze dell'Inter. Ma ha sempre detto no".Tutto vero e condivisibile, ma è giusto analizzare la situazione anche dal punto di vista deiAd esempio se l'Inter avesse affrontato per tempo la trattativa con Perisic, magari il croato avrebbe prolungato l'accordo come Brozovic e non si sarebbe svincolato a parametro zero., che un anno dopo l'ha preso a parametro zero. Ecco, forse questo è uno dei pochi errori commessi da Marotta all'Inter.Inoltre i dirigenti nerazzurri hanno legittimamente cambiato idea anche la scorsa estate, quando hannoAllo stesso modo,. Perché i matrimoni si fanno in due e una grande società deve dimostrare con i fatti di avere le stesse grandi ambizioni di un grande calciatore quale è Lautaro.