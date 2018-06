Guardando l'albo d'oro degli ultimi sette campionati di Serie A, dovrebbe essere un complimento e invece è un coro dispregiativo cantato in quasi tutti gli stadi d'Italia. Più i bianconeri si vantano del proprio "" e più aumenta l'antipatia nei loro confronti, anche perché questa è la (s)piacevole condanna di chi vince tanto., come traspare nella campagna abbonamenti "A riveder le stelle".- Esemplari sono gli ultimi acquisti sul mercato. Radjasi è presentato a Milano in maglietta, pantaloni corti e cappellino all'indietro. Sui social alcuni tifosi juventini hanno sottolineato la, che la sera prima era arrivato all'aeroporto in t-shirt.Dettagli di moda a parte,e dei suoi colpi nella passata stagione. Purtroppoe continuerà a farlo perché si rinforza indebolendo la concorrenza: ricordate? Davvero un grosso peccato.- Chi arriverà al suo posto in nerazzurro? Si parla di. Intanto la stampa portoghese conferma l'interesse dell'Inter per. Di sicuro gli uomini mercato nerazzurri sanno quello che fanno e capiscono di calcio molto più del sottoscritto, ma per giocare a calcio bisogna innanzitutto saper trattare la sfera.dei tempi d'oro. Il grande palcoscenico di San Siro e della Champions League meritano ben altri interpreti. Come- Chiudo con un sinceroscrive una brutta e triste pagina nella storia di tutto il calcio milanese e italiano. Forza e coraggio, le grandi delusioni fortificano il carattere e prima o poi tornerete grandi.@CriGiudici