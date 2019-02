Roba da matti... — Radja Nainggolan (@OfficialRadja) 24 febbraio 2019

Non c'è due senzaon-field: il rigore giustamente dato ai nerazzurri per il fallo di, il gol giustamente annullato a Biraghi pere il rigore ingiustamente dato ai viola per l'E qui bisogna aprire una parentesi sul capitano della Fiorentina. In questa rubrica, dopo la partita d'andata, lo avevamo difeso scrivendo che i fischi del pubblico di San Siro nei suoi confronti erano stati ingenerosi ( LEGGI QUI ). Ieri Chiesa ha confermato di essere un grande calciatore di talento. Però, lo diciamo per il suo bene, dovrebbe cercare di stare più in piedi e meno per terra. Perché subisce sì tanti falli, ma a volte si lascia cadere troppo facilmente. E,Tornando all'episodio incriminato nei minuti di recupero, chiudiamo con una domanda provocatoria rivolta ai tifosi della Fiorentina che ieri allo stadio cantavano "Siete come la Juve":Il finimondo. Per dirla alla