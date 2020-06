L'amministratore delegato nerazzurro ha anticipato quella che, con ogni probabilità, sarà la principale mossa dell'Inter sul prossimo mercato. Dopo aver sondato alcuni bomber d'esperienza in scadenza di contratto () e vistoprendere la strada del Chelsea, gli uomini mercato nerazzurri stanno provando ad. Per tutta una serie di motivi, a partire da una questione tattica.Questa è la grande scommessa da vincere: farlo diventare un top player.Dalla sua parte ci sono poi altri fattori da tenere in considerazione.che gli consente di fare la differenza nei cambi di passo in velocità. Un'altra qualità da non trascurare è la sua: nel 3-5-2 o nel 3-4-1-2 lo vedo più come seconda punta, ma all'occorrenza può fare anche il laterale destro; inoltre può giocare da attaccante esterno in altri sistemi di gioco come ad esempio il 4-3-3, il 4-2-3-1 o il 4-3-2-1.Lo stesso. Per abbassare le pretese economiche del club viola la soluzione può arrivare anche grazie ache, ancora sotto contratto con l'Inter fino a giugno 2021, potrebbe liberarsi per prendere il posto disulla panchina viola. Portando con sè a Firenze il fido. Due ingaggi importanti, ma in linea con le grandi ambizioni del presidente