Oggi è il 16 marzo. Esattamente dieci anni fa l'Inter vinse 1-0 a Londra contro il Chelsea di Ancelotti, qualificandosi ai quarti di finale in Champions League. Fu la svolta nella stagione del Triplete. I nerazzurri venivano da una brutta sconfitta in rimonta per 3-1 a Catania e Mourinho ebbe un'intuizione geniale: cambiare sistema di gioco. Il nuovo 4-2-3-1 costrinse Eto'o a sacrificarsi nel ruolo di esterno sinistro e proprio l'attaccante camerunese segnò il gol della vittoria a Stamford Bridge. Tornando ai giorni nostri, proviamo a ripensare al calcio giocato, mettendo per un attimo da parte l'emergenza coronavirus vissuta in tutta Italia.



Conte dovrà inventarsi qualche novità per aiutare Eriksen a inserirsi nei meccanismi della squadra. Nel 3-5-2 è difficile trovare una collocazione tattica al danese, invece un 3-4-1-2 o un 4-3-1-2 potrebbe esaltare le sue qualità da trequartista dietro alle due punte. Lo stesso Conte, nella sua prima stagione sulla panchina del Chelsea, passò al 3-4-3 per sfruttare al meglio le doti di Hazard. La mossa diede i frutti sperati e così l'ex ct dell'Italia si laureò campione d'Inghilterra, vincendo la Premier League al primo colpo. Dopo la sconfitta nello scontro diretto con la Juve, l'Inter è praticamente fuori dai giochi per lo scudetto, ma quasi certa della qualificazione alla prossima Champions League. Le ultime tredici giornate di Serie A danno l'occasione di effettuare degli esperimenti per capire di che pasta è fatto Eriksen, su chi puntare e dove intervenire sul mercato estivo.