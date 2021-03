. Il regalo è arrivato ieri sera a San Siro, dove i nerazzurri di Milano centrano la settima vittoria consecutiva battendo quelli di Bergamo con un solo tiro in porta. Quello di "Milanone"Dall'altra parte Lukaku spreca un paio di occasioni, ma l'Inter porta a casa i tre punti grazie a una, a dimostrazione che la fase difensiva funziona e la "Pazza Inter" ora è una squadra quadrata ed equilibratissima., preparandosi già a cosa fare se perdono palla., ma rischia di diventare un difetto. Dopo il gol di Skriniar, l'allenatore ha inserito un mediano (Gagliardini) e altri due difensori (Darmian e D'Ambrosio).Conte lo sa e non a caso in Champions, pur perdendo di misura e senza Lukaku, se l'era giocata alla pari a Barcellona e a Madrid. Le due città spagnole dove trionfòOra mancano 12 partite alla fine del campionato contro Torino, Sassuolo, Bologna, Cagliari, Napoli, Spezia, Verona, Crotone, Sampdoria, Roma, Juventus e Udinese.