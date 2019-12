Frenata. Dopo sette vittorie su sette fuori casa in campionato, l'Inter pareggia a Firenze e viene raggiunta dalla Juve al primo posto in classifica. Nelle ultime tre partite i nerazzurri hanno raccolto due punti in Serie A con Roma e Fiorentina, perdendo contro il Barcellona che ha decretato la retrocessione dalla Champions all'Europa League (oggi c'è il sorteggio).



Vlahovic al 92° fa sfumare la vittoria e il 100° clean sheet di Handanovic con la maglia dell'Inter. Confermando la maledizione nei minuti di recupero al Franchi: nel 2016 Babacar al 91°, nel 2018 Simeone al 94° e nella scorsa stagione Veretout su rigore al 105°. Non si può prendere un gol così: in tanti finiscono sul banco degli imputati.



Conte per i cambi: fuori i migliori (Lautaro Martinez e Borja Valero), dentro Politano e Agoume. Protagonisti in negativo nella genesi dell'azione viola in contropiede, così come l'altro neo-entrato Godin che sbaglia l'anticipo. Poi Skriniar è troppo morbido su Vlahovic, ripetendo l'errore già commesso in settimana con Ansu Fati. Questi ultimi due difensori vengono penalizzati dalla difesa a 5 di Conte, che invece esalta le doti di de Vrij. A 5 e non a 3 perché D'Ambrosio e Biraghi sono due terzini (a differenza di Candreva o Lazaro e Asamoah).



Sabato a San Siro arriva il Genoa di Thiago Motta. L'emergenza viene amplificata dalle squalifiche di Brozovic e Lautaro Martinez. E' l'ultima partita del 2019, poi la sosta consentirà all'Inter di rifiatare. E a Conte di recuperare gli infortunati, aspettando i rinforzi che servono sul mercato di gennaio.