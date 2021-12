. Come il numero sulla moto del tifoso VIP, che quest'anno si è ritirato dalle corse. Come i punti raccolti dall'Inter (campione d'inverno nel girone d'andata in Serie A), che non vuole smettere di correre nemmeno l'anno prossimo. Mercoledì a San Siro contro il Toro è arrivata laC'è chi non se l'aspettava e c'è chi mente. PerchéLo stesso direttore sportivo ha definito. Termine azzeccato, visto che qui non si era mai visto un gioco così bello e divertente.: un cambio di marcia decisivo per la conquista dello scudetto. Lo stesso obiettivo di Inzaghi, atteso però da un calendario in salita e denso di scontri diretti. Senza dimenticare la piacevolissima "distrazione" degli ottavi di finale in, espulso a Madrid e ancora in attesa del verdetto dell'Uefa sulla squalifica. Proprio il centrocampista italiano era stato citato dadopo la sconfitta in rimonta sul campo del Borussia Dortmund: "Stiamo parlando diricorda: "San Siro a parte, lo stadio che mi ha emozionato di più come atmosfera è quello del Borussia Dortmund. Li stavamo massacrando, ma sbagliammo la ripresa e finì 3-2 per loro.a squadra, dirigenza e società: spesso al veleno da parte dell'allenatore campione d'Italia uscente, quasi sempre al miele da parte dell'attuale tecnico campione d'inverno. SeSenza De Vrij, in due gare che dovevamo vincere contro Napoli e Shakhtar, ha giocato daMa è un discorso che riguarda anche altri. Allenandoho capito perché ha trovato tanto spazio con Spalletti prima e con Conte poi.