Dal 1997 al 2018: ventuno anni dopo l'arrivo del Fenomeno, un altro Ronaldo sbarca in Italia. E' inutile nasconderlo: quello messo a segno dalla Juventus è un grandissimo colpo di mercato, invidiato da tutti i tifosi delle altre squadre italiane. Inter compresa, anche se il popolo nerazzurro è un universo a parte. Allora facciamo questo gioco tra il serio e il faceto: divertiamoci a immaginare le reazioni di tre differenti tipi di interisti.



IL PESSIMISTA - "Presentiamo Asamoah, un loro scarto, e la Juve prende Cristiano Ronaldo... Un po' è anche colpa nostra: se avessimo riscattato Cancelo, Mendes non avrebbe parlato con i dirigenti bianconeri e CR7 non sarebbe arrivato a Torino. Per non parlare di un altro portoghese: quel gufo di Joao Mario, che prima degli Europei aveva sconsigliato a tutti i suoi connazionali di venire a giocare in Italia! Detto, fatto".



IL MODERATO - In questo caso non c'è bisogno di fantasticare e basta riportare le dichiarazioni del vicepresidente Javier Zanetti: "Cristiano Ronaldo è un patrimonio del calcio mondiale che arriva nel nostro campionato, con un impatto non solo sportivo ma anche economico. Di sicuro darà un grande stimolo a rinforzarsi per tutte le squadre. Perché non è venuto all'Inter? Abbiamo altri tipi di obiettivi, siamo contenti con questa campagna acquisti e ci stiamo rinforzando. L'obiettivo è essere competitivi già da quest'anno, tornare in Champions League è un punto di partenza. CR7 è un campione e un grandissimo professionista, non avrà alcun problema alla Juve perché sa comportarsi molto bene".



IL GUFO - "Cristiano Ronaldo alla Juve è un bene per tutto il calcio italiano, così arriveranno altri grandi campioni in Serie A. Con lui la Juventus ha già vinto il campionato a mani basse e di sicuro farà anche il Triplete. Almeno abbiamo scongiurato il rischio di vedere Icardi in bianconero. Anche se questo ha segnato e ha vinto di più, il vero Ronaldo è e rimarrà per sempre il nostro Fenomeno: preso quando aveva 21 anni, mica 33 come CR7. Infatti Moratti per strapparlo al Barcellona pagò la clausola di rescissione da 48 miliardi di lire, invece il Real Madrid si è accontentato di un decimo rispetto al miliardo di euro. Avranno capito che era il momento giusto per venderlo. Quest'anno sarà la volta buona per veder fischiare un rigore su Ronaldo a Torino...".



LA VERITA' - Scherzi a parte, campioni del genere non hanno età. Il Fenomeno Ronaldo e Cristiano avranno lo stesso effetto: se non sul campo, almeno per i tifosi. Nelle ultime stagioni, nonostante i deludenti risultati della squadra, l'Inter ha più pubblico in Serie A anche grazie agli spettatori di 30-40 anni che si innamorarono di Ronaldo due decenni fa. Ora, dopo 7 scudetti vinti di fila, l'arrivo di CR7 contribuirà a creare una nuova generazione di juventini.



@CriGiudici