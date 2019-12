Gli interventi del Presidente Steven Zhang e di mister Antonio Conte da "ECLIPSE - Inter a Kind of Magic" https://t.co/12d6SDw2pv — Inter (@Inter) December 17, 2019

. Il suo secondo da presidente nerazzurro dopo quello dell'anno scorso, quando nella stessa occasione aveva detto:in campo e fuori".. Ci può stare, perché gli sfottò sono il sale del calcio. Però una cosa è certa:Carta canta, lo dicono i numeri.. Lo ha già trasformato in un'azienda internazionale, sempre più in crescita con unper rinforzare la squadra.. In ogni casonon si accontenta mai e punta sempre più in alto, non a caso ieri sera