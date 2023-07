Il Fenomeno Ronaldo sbarca a Milano. Era il 25 luglio 1997 e l'Inter presentava l'attaccante brasiliano, strappato dal presidente Moratti al Barcellona per 50 miliardi di lire. Allora si trattava dell'acquisto più costoso nella storia del calcio per un giocatore che doveva ancora compiere 21 anni, ma era già il più forte del mondo.



Oggi il suo erede è Mbappé, che all'epoca non era ancora nato. Il nazionale francese classe 1998 è in scadenza di contratto a giugno 2024 col Paris Saint-Germain, ma la sua quotazione sul mercato resta comunque elevatissima. Vedere per credere i 300 milioni di euro offerti al PSG dall'Al-Hilal, che mette sul piatto la bellezza di 700 milioni di euro al calciatore per un solo anno.



Scherzo del destino, la stampa straniera ha inserito anche l'Inter tra le pretendenti di Mbappé. Le reazioni più comuni a questa indiscrezione sono state delle risate. Venticinque anni fa l'Inter di Moratti e tutto il calcio italiano incutevano a tutti terrore in campo e sul mercato, oggi l'idea che il club nerazzurro di Zhang o qualsiasi altra squadra di Serie A possa portare Mbappé in Italia fa soltanto ridere. In un quarto di secolo è cambiato il mondo, del calcio e non solo.